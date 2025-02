Les présidents Poutine et Trump ont eu un entretien téléphonique

Les dirigeants ont également discuté d'un éventuel règlement de la question de l'Ukraine. Donald Trump s'est prononcé en faveur d'une cessation des hostilités dès que possible et d'une résolution pacifique de la crise. Vladimir Poutine a quant à lui souligné qu'il était nécessaire d'éliminer les causes profondes du conflit et a convenu avec Donald Trump qu'un règlement durable ne pouvait être obtenu que par le biais de négociations pacifiques.



En outre, le président russe a exprimé son soutien à l'un des principaux arguments du président américain, à savoir qu'il est temps pour les deux pays de travailler ensemble.



Les questions du règlement du conflit au Moyen-Orient, du programme nucléaire iranien et des relations économiques bilatérales entre la Russie et les États-Unis ont également été abordées au cours de la conversation.



Le président russe a invité le président américain à se rendre à Moscou et s'est dit prêt à recevoir des fonctionnaires américains en visite pour discuter de sujets d'intérêt mutuel, notamment d'un éventuel règlement de la question de l'Ukraine.



Les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump ont convenu de maintenir des contacts personnels à l'avenir, impliquant notamment des rencontres en personne.