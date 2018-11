Libye : un groupe armé tchadien attaqué par une milice, plusieurs morts

Des milices libyennes armés jusqu'aux dents ont attaqué, hier, samedi 24 novembre 2018, à Wadi hatab, dans la partie méridionale de la Libye, une barrière tenue par un groupe armé tchadien non identifié.



L’attaque a entraîné la mort de six tchadiens tandis que deux autres ont été faits prisonniers et emportés par les libyens, d'après des sources recueillies par Alwihda Info dans le sud de la Libye.



Les assaillants, des milices libyennes, multiplient les exactions sur les ressortissants tchadiens qui vivent dans le sud de la Libye. Ces exactions ont entraîné la mort de plusieurs citoyens tchadiens souvent accusés par des libyens d'être à l'origine de vols, d’enlèvements de libyens, ou bien d’être impliqués dans le conflit interne libyen à travers le mercenariat.