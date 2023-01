Littérature tchadienne : Mahamat Moussa Absakine Gadaya fait ses premiers pas

Cet ouvrage de 101 pages, intitulé "Le département de Mangalmé, est-il la tête de turc de son histoire politique", traite des problèmes rencontrés par cette localité du Tchad.



En tant que natif de ce département, l'auteur a voulu géographiquement situer Mangalmé et aussi retracer les problèmes qui l'affectent. Il a été secoué par des conflits révolutionnaires et d'autres problèmes socio-politiques pendant plusieurs années. C'est ainsi que Mahamat Moussa Absakine Gadaya, à travers ce livre, a donné un canevas qui permettra de donner un envol au développement de Mangalmé, en associant toutes les filles et fils de ce département.



"Personne ne viendra d'ailleurs pour contribuer à l'évolution de cette localité", souligne Mahamat Moussa Absakine Gadaya. C'est un défi pour nous, fils de ce département, de prendre en main ce défi afin de booster son développement socio-économique.



La cérémonie a été clôturée par la dédicace du livre.