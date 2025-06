Livre : Simon Metsengue signe les « Ultimes combats » de Paul Biya

La Salle des Convivialités du Musée National de Yaoundé va connaitre un autre moment d’effervescence littéraire le 03 juillet 2025. En effet, il sera présenté ce jour-là au public, l’ouvrage intitulé « Ultimes Combats du Grand Nobel Africain ». Un titre évocateur, compte tenu de l’actualité socio-politique plus que mouvementée au Cameroun.



« Dans un contexte marqué par une certaine agitation dans la classe politique camerounaise et un repositionnement d’autres acteurs, en prélude à l’élection présidentielle d’octobre 2025, le peuple camerounais quant à lui a besoin de se rappeler de son passé commun, son présent et ce qu’il sera demain, et avec qui », déclare l’auteur, Simon Metsengue, journaliste et analyste politique.



« Ultimes combats » est donc un essai qui fait revivre à ses lecteurs le cheminement politique de « l’homme du 6 novembre », date de l’arrivée au pouvoir du président Paul Biya en novembre 1982 et son parcours jusqu’à ce jour, veille d’une très probable candidature à la magistrature suprême.



L’essai part d'un rappel historique qui édifie sur l’identité du Cameroun, tout en évoquant les soubresauts de la naissance du Cameroun actuel, les étapes significatives de sa construction laborieuse et le contexte géopolitique international fait de conflits en Afrique et dans le monde. Il débouche sur un Cameroun hérité par Paul Biya, et ayant requis des grands travaux d’Hercule pour sa modernité.



L’auteur aborde les angles démocratique, socio-économique et de modernité militaire, face aux velléités sécessionnistes, menaces terroristes, à l’avidité néocolonialiste et impérialiste, à l’origine des conflits en Afrique et dans le monde.



Enfin, le livre pose la question du Nobel du président Paul Biya, en dressant un tableau comparatif avec plusieurs Nobel sur les actions de paix ayant abouti à ce titre. L’ouvrage édité par les Editions Medi est préfacé par le Dr Hamidou Komidor Njimoluh.