11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie

En tête, le Tiger Suv-25 (Sukhoï), avion de combat russe spécialisé dans l’attaque au sol et le soutien aérien, notamment anti-char. Conçu pour frapper des positions ennemies avec précision, il joue un rôle crucial dans l’appui des forces terrestres.



Le défilé a également présenté un avion de renseignement chargé de collecter et transmettre des informations stratégiques aux troupes au sol. Cet appareil renforce la capacité de planification et de coordination des opérations militaires en fournissant des données en temps réel.



La patrouille des CESSNA 208 a attiré l’attention avec ses avions monomoteurs légers, polyvalents et équipés de systèmes de surveillance de haute technologie. Utilisés pour la reconnaissance, la photographie aérienne haute résolution et le transport léger, ils offrent plus de sept heures d’autonomie, permettant de couvrir de vastes zones opérationnelles.



Enfin, plusieurs avions de chasse ont survolé la Place de la Nation, symbolisant la capacité offensive et dissuasive de l’armée de l’air tchadienne. Ces appareils, conçus pour frapper rapidement et efficacement, complètent la panoplie d’outils aériens au service de la souveraineté nationale.



C'est le général de corps aérien Amine Idriss Ahmad qui est à la tête de l'État-major de l'armée de l'air.