Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 11 Août 2025


Abakar Hamid Idriss a été officiellement installé dans ses fonctions de sous-préfet de Dagour par Ngartchiroué Djimdigué, Secrétaire général du département d’Aboudeïa. Cette cérémonie marque un événement historique pour la localité, car Abakar Hamid Idriss est le tout premier sous-préfet de Dagour.


Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour



La création de la sous-préfecture de Dagour, par le décret n°1279 du 2 juillet 2025, porte le nombre de sous-préfectures du département d’Aboudeïa de trois à huit.



Dans son discours, le Secrétaire général a souligné l’importance de cette nouvelle mission, la qualifiant de "complexe et délicate". Il a encouragé le nouveau sous-préfet à œuvrer pour le développement socio-économique et le bien-être des populations.



De son côté, Abakar Hamid Idriss a exprimé sa gratitude et a appelé la population à cultiver la paix et le vivre-ensemble. Il a affirmé son engagement à mettre en œuvre la politique du gouvernement de la 5ᵉ République pour réussir sa mission.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/08/2025

Autosuffisance alimentaire au Tchad : un impératif national selon le Chef de l’État

Autosuffisance alimentaire au Tchad : un impératif national selon le Chef de l’État

Tchad : Le Chef de l’État promet une décentralisation comme levier du développement à la base Tchad : Le Chef de l’État promet une décentralisation comme levier du développement à la base 10/08/2025

Populaires

Tchad : Le CECOQDA alerte sur des risques sanitaires majeurs dans l’alimentation

10/08/2025

​Tchad : Un message d’unité et d’ambition pour les 65 ans d’indépendance

10/08/2025

Tchad : Le Chef de l’État promet une décentralisation comme levier du développement à la base

10/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter