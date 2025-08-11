Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour







La création de la sous-préfecture de Dagour, par le décret n°1279 du 2 juillet 2025, porte le nombre de sous-préfectures du département d’Aboudeïa de trois à huit.







Dans son discours, le Secrétaire général a souligné l’importance de cette nouvelle mission, la qualifiant de "complexe et délicate". Il a encouragé le nouveau sous-préfet à œuvrer pour le développement socio-économique et le bien-être des populations.







De son côté, Abakar Hamid Idriss a exprimé sa gratitude et a appelé la population à cultiver la paix et le vivre-ensemble. Il a affirmé son engagement à mettre en œuvre la politique du gouvernement de la 5ᵉ République pour réussir sa mission.