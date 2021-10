Lomé : l’Arabie saoudite va développer la plateforme portuaire

Riyad veut faire du Port de Lomé, la principale plateforme et porte d’entrée de ses produits d’exportation et d’importation en Afrique de l’Ouest. Un partenariat est envisagé entre l’infrastructure portuaire de Lomé et ses homologues saoudiens. C’est ce qu’a annoncé ce mardi 5 octobre 2021, le ministre des affaires étrangères, Robert Dussey. En visite officielle depuis lundi dernier dans le royaume, le chef de la diplomatie togolaise s’est en effet entretenu dans la journée avec le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid Al-Falih.

Les discussions qui ont notamment porté sur les opportunités d’investissement pour les deux pays et la facilitation des échanges, ont été l’occasion pour les deux officiels d’évoquer « les possibilités et les avantages comparatifs qu'offre le Port Autonome de Lomé ». Une fois matérialisé, ce partenariat devrait renforcer davantage la position dominante de Lomé dans la sous-région, notamment dans le segment conteneurs.



Pour le ministre Robert Dussey, il s’agit là d’une grande opportunité pour le Togo. « Je remercie mon cher aîné Khalid Al-Falih, ministre saoudien de l’Investissement, pour sa volonté d’investir au Togo. En terme comparatif, notre pays est très attractif et nous l’attendons pour sa visite », a-t-il posté sur son compte Twitter. Malgré la crise sanitaire qui a ralenti l’économie mondiale, l’infrastructure choisie par l’armateur MSC comme « point stratégique majeur de transbordement en Afrique », a connu en 2020 un regain d’activités avec une croissance à deux chiffres, devenant le 4ème port à conteneurs du continent et le premier en Afrique de l’Ouest.



Vaste pays bordé par la mer Rouge et le golfe persique, et la plateforme stratégique entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, l’Arabie saoudite dispose d’une douzaine de ports commerciaux, industriels et pétroliers. Le déplacement du ministre des Affaires étrangères togolais en Arabie saoudite vise à renforcer la coopération diplomatique et économique entre les deux pays.