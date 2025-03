Lutte contre la pollution plastique à N'Djaména : La mairie et RECYDEP-INNOV unissent leurs forces

En présence des secrétaires de séance et du directeur de l'assainissement par intérim, le président de RECYDEP-INNOV, Dr Hassan Sofo, a présenté en détail son association, les actions déjà menées, les perspectives d'avenir et les possibilités de partenariat avec les autorités municipales pour lutter efficacement contre les déchets plastiques.





Appel à l'innovation et à la collaboration





Convaincu par la présentation de l'association, le maire de la ville a invité les membres de RECYDEP-INNOV à développer des solutions innovantes et à collaborer étroitement avec les techniciens de la commune pour concevoir des solutions pratiques et adaptées au contexte tchadien.





Objectifs de la collaboration





La collaboration entre la mairie et RECYDEP-INNOV vise à :



Réduire la pollution plastique : en mettant en place des systèmes de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques.

Perspectives d'avenir





Cette rencontre marque le début d'une collaboration prometteuse entre la mairie de N'Djaména et RECYDEP-INNOV. Ensemble, ils s'engagent à relever le défi de la gestion des déchets plastiques et à construire une ville plus propre et plus durable pour les générations futures.