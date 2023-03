Lutte contre les discours haineux : le CRASH et l'USIP engagés pour une transition pacifique au Tchad

Le CRASH et l'USIP lancent un atelier de suivi avec les médias et la société civile en appui à la réflexion citoyenne sur un processus de transition inclusif vers une paix durable au Tchad.



Ce jeudi 09 mars 2023, le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH), en partenariat avec l'United States Institute of Peace (USIP), a lancé à l'hôtel Sherabel les travaux de l'atelier de suivi avec les médias et la société civile en appui à la réflexion citoyenne sur un processus de transition inclusif vers une paix durable au Tchad. En effet, cet atelier cible les acteurs-clés des médias et de la société civile exerçant à N'Djamena, ainsi que dans les provinces du centre et du nord du pays. Son objectif est de renforcer leur positionnement constructif dans le processus de transition, d'une part, et en faveur de la paix durable, d'autre part.



Dans ce contexte de transition, le CRASH, en partenariat avec l'USIP, se propose de réaliser une recherche approfondie sur la contribution des réseaux sociaux au vivre-ensemble. Cette étude du mécanisme de fonctionnement des contenus haineux sur les réseaux sociaux vise à proposer des pistes pour inverser leur tendance vertigineuse à renforcer les clivages religieux et régionaux. Les ateliers de suivi avec les médias respectivement à N'Djamena et en province serviront à renforcer leur positionnement constructif dans le processus de transition d'une part, et en faveur de la paix durable d'autre part.



Après les événements douloureux du 20 octobre dernier, une recrudescence de cas de discours haineux sur les réseaux sociaux a été constatée.