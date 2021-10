Luttes traditionnelles : le Tchad à la recherche des meilleurs talents

Lancé depuis le 15 octobre 2021, le championnat national des luttes traditionnelles a pris fin le 17 octobre avec la grande finale, en présence du représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat. Ce sont les deux équipes du Mayo-Kebbi Est qui ont remporté les premiers prix, catégorie masculine et féminine. Outre les combats en équipe, les lutteurs se sont affrontés individuellement, en fonction des poids. Dans les plus de 100 kg, le prix a été remporté par ldriss Boussaina du Mayo-Kebbi Est.



Dans son mot d'ouverture de la première journée, le 15 octobre dernier, le président de la fédération tchadienne des luttes associées, Dr. Baba Ahmat Baba, a souligné que la 4ème édition sera célébrée sous le thème « Ensemble renforçons l'unité à travers le sport ». Elle doit être une occasion de brassage, d'échange et de fraternité au-delà des aspects sportifs et culturels, ajoute Baba Ahmat Baba.



L'objectif est de rassembler tous les meilleurs lutteurs du pays afin d'opérer une meilleure détection et faire asseoir des équipes nationales de lutte senior, junior et cadet pouvant représenter dignement le Tchad lors des différentes compétitions internationales.