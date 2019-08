"Made in Tchad" : la commercialisation de la farine à prix abordable à N'Djamena

L’opératrice économique Fatimé Amsisam Lamana a organisé, ce samedi 17 août 2019, au marché central de N'Djamena, une conférence de presse pour annoncer la commercialisation des premiers sacs de farine made in Tchad.



Plusieurs chefs d'entreprises et des femmes issues du milieu associatif féminin étaient présentes, notamment Mme. Amina Tidjani de l'association La Voix de la Femme, Mme. Mariam Moussa de l'association Femme Dynamique, Mme. Aicha, directrice de Mounana Parc, Mme. Aïcha Djibrine, représentante des Femmes exportatrices de la Chine, et la vice-présidente de la Chambre de commerce, Mme. Khadija Kolingar.



Fatimé Amsissam Lamana a déclaré que les femmes entrepreneuses tchadiennes peuvent mieux valoriser leurs produits et surtout d’améliorer la qualité de leur commerce. "Nous sommes aujourd'hui en présence d'une grande unité de transformation qui s'appelle C.P.L et qui se focalise sur la transformation du maïs en farine pour l'alimentation du foyer tchadien. Cette société est une entreprise tchadienne qui a été installée par nos frères chinois. Elle emploie énormément de main d'œuvre tchadienne", a-t-elle indiqué.



"Je suis la preuve de la collaboration et du partenariat avec la société CPL, grâce aux différentes négociations que nous avons effectué entre nos deux sociétés qui ont abouties à l'acceptation, mais aussi avec l'appui des responsables de la Chambre de commerce", a-t-elle ajouté.



"En tant que chef d'entreprise, j'ai décidé d'ouvrir cette petite unité de distribution de tout ce qui concerne les produits de la marque CPL. Cette farine améliorée a une très bonne qualité pour nos foyers, une qualité étudiée par nos propres laboratoires et qui donnera un produit de qualité", a assuré Fatimé Amsissam Lamana.