Mahamat Allamine Bourma : "Tous les tchadiens peuvent s'asseoir et discuter dans la sérénité"

"Les missions qui ont été dépêchées sur le terrain consistent en des prises de contact et d'échange avec nos frères politico-militaires (...) Ce sont des contacts individuels assortis de préalables. Dans la démarche, nous avons pensé qu'il faut organiser un pré-dialogue pour que tout ce monde se retrouve, y compris le gouvernement, pour qu'on échange, discute et essayer de baliser le terrain pour le dialogue national inclusif", explique Mahamat Allamine Bourma Treye.



À Paris, la mission du CTS dirigée Mahamat Allamine Bourma Treye a rencontré 21 mouvements. "La démarche conçue par le Conseil militaire de transition (CMT), par le gouvernement, consiste à dire que tous les tchadiens, de tous bords, peuvent s'asseoir et discuter dans la sérénité pour trouver des solutions aux grands maux qui minent notre pays", soutient Mahamat Allamine Bourma Treye.



Le chargé de communication du comité technique spécial chargé des négociations avec les politico-militaires estime que les politico-militaires sont favorables pour le dialogue, sauf qu'à un certain niveau, il y a des préalables tels que l'amnistie.



Le rapport des missions du CTS sera bientôt remis au président du CMT. "Tout le monde veux la paix, on s'achemine vers cette direction (...) Ce n'est pas dans notre intérêt de faire la guerre (...) Il faut faire en sorte que ces frères qui sont dans cette extrémité participent à ce dialogue", affirme Mahamat Allamine Bourma Treye.