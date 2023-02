Mahamat Deby et Antonio Guterres font le point sur la transition au Tchad

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, s'est entretenu ce 18 février avec le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres, à Addis Abeba. Les deux dirigeants ont discuté de la coopération entre le Tchad et les Nations Unies dans plusieurs domaines, notamment l'évolution de la transition politique en cours, la participation des forces tchadiennes aux opérations de maintien de la paix à l'étranger et le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des éléments des mouvements armés signataires de l'accord de paix de Doha. Ils ont également abordé l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire tchadien ainsi que des sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun.



Le président de transition a tenu à souligner l'importance de cette coopération entre le Tchad et les Nations Unies dans la mise en place d'une transition politique réussie. La participation des forces tchadiennes aux opérations de maintien de la paix à l'étranger, en particulier, est un élément clé pour aider à stabiliser la situation dans certaines régions du monde.



Mahamat Idriss Deby a également abordé la question de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion des éléments des mouvements armés signataires de l'accord de paix de Doha. Il a souligné l'importance de ce processus pour garantir une paix durable au Tchad et dans la région.



Enfin, le président de transition et le Secrétaire Général de l'ONU ont discuté de la question des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire tchadien. Le Tchad accueille actuellement plus de 500 000 réfugiés, principalement en provenance du Soudan, de la République centrafricaine et du Nigéria. Cette question est particulièrement importante dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et des défis économiques qui en découlent.



Cet entretien entre le président de transition du Tchad et le Secrétaire Général de l'ONU montre l'importance de la coopération internationale dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région.