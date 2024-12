Mahamat Idriss Déby : "2025 sera l’an 1 d’une nouvelle dynamique pour le développement du Tchad"

Une année 2024 marquée par des avancées historiques



Dans son discours, le Chef de l’État a souligné que 2024 restera dans les annales de l’histoire nationale. L’année a été marquée par la tenue d’un processus électoral exemplaire, conformément aux recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS). La fin de la transition politique a été qualifiée de réussite collective, grâce à la paix, l’unité et la sérénité qui ont prévalu.



La sécurité : une priorité constante



Mahamat Idriss Déby Itno a rappelé son engagement indéfectible envers la sécurité nationale. Il a salué les Forces de Défense et de Sécurité pour leur bravoure, notamment lors de l’opération Haskanite, déclenchée après une attaque terroriste de Boko Haram en octobre dernier. Le Chef de l’État a également mis en lumière les efforts déployés pour renforcer les forces de sécurité intérieure, incluant la modernisation des équipements et des formations qualifiantes.



Répondre aux attentes des citoyens



Reconnaissant les défis majeurs, tels que la cherté de la vie, le chômage, et l’accès insuffisant à l’eau et à l’énergie, le Président a promis des efforts accrus pour améliorer les conditions de vie. L’accent a été mis sur les secteurs clés : infrastructures routières, agriculture, élevage, éducation, santé, et énergie.



Il a annoncé des investissements ambitieux, notamment dans les infrastructures routières pour connecter les provinces et améliorer l’accès aux marchés, et dans les énergies renouvelables pour résoudre les problèmes d’accès à l’électricité.



Une lutte renforcée contre la corruption



Le Président a réaffirmé sa détermination à combattre la corruption, citant la création de l’Autorité Indépendante de Lutte Contre la Corruption et l’élévation de la Chambre des Comptes au rang de Cour des Comptes. Il a insisté sur l’importance de gérer l’argent public avec transparence et efficacité, au profit des citoyens.



Diplomatie et souveraineté nationale



Le message a également abordé la décision historique de rompre les accords militaires avec la France, qualifiée de réponse à une aspiration légitime du peuple tchadien. Le Président a réitéré son engagement envers la souveraineté nationale tout en appelant au dialogue pour résoudre les crises régionales, notamment au Soudan et en Libye.



Une vision optimiste pour 2025



Mahamat Idriss Déby Itno a appelé les Tchadiens à l’unité et à l’engagement citoyen pour bâtir un Tchad moderne et prospère. Il a déclaré que 2025 serait l’an 1 d’une nouvelle dynamique pour le développement, et a exprimé son optimisme quant à l’avenir.



"Vive le Tchad ! Bonne et heureuse année 2025."