Mahamat Idriss Deby attristé par le décès de la reine Elizabeth II

Le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a réagi ce 8 septembre au décès de la reine d'Angleterre Elizabeth II. Il a présenté ses "condoléances les plus attristées au peuple britannique ainsi qu'à l’ensemble des peuples et gouvernements des États de Commonwealth".



"Je salue la mémoire de la souveraine britannique qui fut une figure planétaire ayant servi pendant sept décennies un grand pays, un grand peuple et des grandes causes. Paix à son âme", conclut Mahamat Idriss Deby dans son message de condoléances.



Charles III succède au trône à la suite du décès de la reine d'Angleterre Elizabeth II.