Mahamat Idriss Deby en visite à Tel-Aviv : une ambassade officialisée et des sujets d'intérêt communs abordés

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, a été reçu aujourd'hui par son homologue israélien, le Président Isaac Herzog, à sa résidence à Tel-Aviv. Au cours de sa visite, le Président Deby Itno a également rencontré le Premier Ministre Israélien Benjamin Netanyahu.



Lors de ces rencontres, les deux pays ont officialisé l'ouverture d'une ambassade, ce qui témoigne de la volonté des deux gouvernements de renforcer leurs relations diplomatiques. Des sujets d'intérêt communs ont également été abordés, notamment la coopération économique, la sécurité et la paix au niveau régional.



Cette visite intervient alors que le Tchad traverse une période de transition politique et économique importante, et que les relations entre Israël et les pays africains sont en train de se renforcer. Les deux pays semblent prêts à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs communs et renforcer la coopération entre leurs peuples.