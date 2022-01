Mahamat Idriss Deby : "nous avons sauvé le Tchad du chaos"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby a affirmé ce 29 janvier que les officiers généraux sont prêts à payer de leur vie pour défendre la patrie.



S'exprimant au cours de la commémoration de la journée de prière pour la paix, la concorde nationale et la cohabitation pacifique, le PCMT a affirmé que "notre cher pays a trop souffert de plusieurs années de guerre et de déchirure sociale qui ont freiné son développement socio-économique".



"Nous officiers généraux issus de la vaillante armée tchadienne avons pris la plénitude de nos responsabilités. Surmontant les incertitudes, les doutes, les peines, les blessures, les peines, et démentant les pronostics sur l’éclatement de la guerre généralisée dans notre pays, nous avons sauvé le Tchad du chaos et assuré la continuité de l’État", a affirmé Mahamat Idriss Deby.



Il a ajouté que lui et les officiers généraux sont "prêts, au prix de (leur) vie si nécessaire, à défendre (le) pays sur tous les fronts".



"Nous n’avons jamais été et nous ne serons jamais parmi ceux qui se cachent et s’éclipsent pendant les moments difficiles", a dit Mahamat Idriss Deby.