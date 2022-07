Mahamat Idriss Deby se rend à Kinshasa pour une session de la CEEAC

Dans la capitale congolaise, le chef de l’État participera demain 25 juillet, à la 21ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la CEEAC.



Le programme de la session de la CEEAC



La Commission présentera les résultats obtenus au premier semestre 2022 dans la mise en œuvre du Plan d’Action Prioritaires (PAP) de la CEEAC adopté par la XXe session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement ainsi que les difficultés auxquelles la Commission a eu à faire face entre autres, l’insuffisance des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des décisions des Chefs d’État et de Gouvernement ainsi qu’au recrutement des trente-six (36) nouveaux personnels de la Commission autorisés par la XXe session ordinaire.



La Commission de la Commission présentera le rapport sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région depuis la XXe session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC (CCEG/CEEAC), tenue le 19 janvier 2022 à Kintélé au Congo. Tous les États membres seront invités à présenter leurs états de situation politique et sécuritaire en complément du rapport présenté par la Commission. La Commission présentera également l’état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion extraordinaire des Ministres du Comité technique spécialisé sur la défense, la sureté et la sécurité, tenue à Kinshasa en avril 2022 qui a instruit la Commission de se saisir de cette situation en tant « qu’urgence sécuritaire et humanitaire » et de formuler une réponse à présenter à la prochaine CTSDSS, conformément aux instructions de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC tenue le 19 janvier 2022 à Kintélé, République du Congo. Dans le même sens, la Commission présentera une Note sur la définition opératoire du terme « agression extérieure » et de toutes ses variantes, acceptable par tous les États membres de la CEEAC.