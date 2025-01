Maïdé Hamit Lony poursuit sa tournée d'inspection dans le Nord du Tchad

Dans le cadre de sa tournée d'inspection des établissements scolaires dans la région du Nord, le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Promotion Civique, M. Maïdé Hamit Lony, s'est rendu à Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est.





Une immersion dans les réalités scolaires





Depuis son arrivée à Amdjarass, M. Maïdé Hamit Lony a multiplié les rencontres avec les acteurs locaux de l'éducation : enseignants, chefs d'établissement, parents d'élèves et autorités administratives. Ces échanges ont permis de faire un état des lieux précis des besoins et des difficultés rencontrés par le système éducatif dans cette région du pays.





Parallèlement, le secrétaire d'État a effectué des visites de terrain dans plusieurs établissements scolaires. Il a pu constater de visu les conditions d'enseignement et d'apprentissage, échanger avec les élèves et les enseignants, et s'enquérir des problèmes auxquels ils sont confrontés.