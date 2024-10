Mali : Audience du Premier Ministre avec Numan Hatipoglu

Numan Hatipoglu a profité de cette occasion pour exposer les activités de N-H Textile et son potentiel pour le développement économique du Mali. Hatipoglu a exprimé sa volonté de mettre en œuvre des projets innovants, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures.



Il a déclaré : « Je me reconnais dans le Mali nouveau, une réalité tangible qui offre de nombreuses opportunités. En tant que membre d’un consortium turc, nous sommes prêts à établir des partenariats solides avec le Mali. » Il a également souligné l'importance de développer des unités de transformation des déchets pour répondre aux besoins du pays.



En réponse, le Premier ministre a encouragé l’homme d’affaires à présenter ses projets innovants aux autorités compétentes pour une étude approfondie et d’assurer une analyse rigoureuse des documents nécessaires à la mise en œuvre des projets envisagés.



Cette rencontre met en lumière les efforts du Mali pour attirer des investissements étrangers et développer des partenariats stratégiques dans des secteurs clés. L'engagement de Numan Hatipoglu et de son entreprise pourrait contribuer significativement à la croissance économique et au développement durable du pays.