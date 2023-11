Mali : le dernier convoi de la Minusma, long de 9 km, de Kidal vers Gao est arrivé à destination le 7 novembre

Le 31 octobre 2023, le dernier convoi de la Mission de l’ONU au Mali dans la région prît le départ depuis son camp de Kidal, pour une odyssée d’un peu plus de 350 kilomètres en direction de Gao.



Selon le Général de division Mamadou Gaye, Commandant de la Force de la Mission, « chaque kilomètre parcouru était un succès, chaque engin explosif improvisé neutralisé était une victoire, chaque vie préservée était une source de profond soulagement. Nous savions que c’était un voyage à haut risque, mais nous avions un devoir envers ces casques bleus qui ont servi avec distinction et dans des conditions on ne peut plus difficiles dans le septentrion malien. Ils devaient tous rentrer chez eux sains et saufs ».



Le convoi était composé de 848 soldats de la paix originaires du Tchad, de la Guinée, de l’Égypte, du Népal, du Cambodge et du Bangladesh. Il comprenait 143 véhicules. « Ce qui le rendait encore plus inhabituel, c’est qu’il ne bénéficiait pas d’une couverture aérienne pour atténuer la menace terroriste, hélas omniprésente dans ces zones hostiles. De plus, la majorité des véhicules n’étaient pas blindés, exposant davantage leurs passagers à un risque constant », a indiqué la Minusma.

« Nous n’étions pas seulement des soldats, mais aussi des frères et des sœurs sur cette route de tous les dangers. L’esprit de camaraderie nous a permis de surmonter l’adversité », a témoigné un des casques bleus tchadien du convoi.



Selon la Minusma, l’opération d’extraction des personnels de la Mission de Kidal a été rendue encore plus compliquée par l’absence d’autorisations suffisantes pour effectuer les rotations aériennes requises pour transporter casques bleus et équipements sensibles. De fait, près de 400 casques bleus qui auraient dû être ramenés à Gao par avion ont été obligés de prendre la route. « À cela s’est ajouté le blocage, à Gao, depuis fin septembre, des convois logistiques qui devaient rallier la région de Kidal et rapatrier les équipements lourds appartenant aux pays contributeurs de troupes et de personnels de police ainsi qu’aux Nations unies ».