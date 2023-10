Mali : un aéronef des FAMa visé par des tirs d’un groupe terroriste près de l’aéroport de Tessalit (Armée)

Au Mail, « des tirs à l’arme lourde des groupes terroristes ont visé ce matin un aéronef des FAMa à l’approche de l’aéroport de Tessalit », a annoncé ce lundi l’état-major de l’armée ajoutant que « cette tentative visait à empêcher l’aéronef d’atterrir à l’aéroport de Tessalit ».



« Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l’aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté » et « toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d’occupation des emprises de la Minusma par les FAMa », a souligné l’armée malienne.