Mali : un aéronef sans pilote des FAMa s'écrase dans la région de Kidal

L'Etat-major général des Armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant aux FAMa s'est écrasé à proximité de TIN-Zawatene, dans la région de KIDAL.



L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire, dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. L'appareil a impacté une zone non habitée.



Les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'armement embarqué. La chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles.



L'opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l'enquête. L'Etat-major général des Armées rassure les populations que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMa à assurer leurs nobles missions de protection du Mali et des Maliens.



L'Etat-major général des Armées réitère sa gratitude au peuple malien pour le soutien massif et constant qu'il apporte aux FAMa qui se battent avec détermination et sacrifient ce qui leur est le plus cher pour la défense de la patrie.