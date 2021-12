Manifestation étudiante au Tchad : "ils ont cassé le mur pour fuir les gaz lacrymogènes"

Les étudiants ont cassé le mûr pour en faire un passage. Ce mûr nous le construisons au moins deux fois par an. Le lycée est entouré et il est difficile de s'échapper aux perturbations. Que le gouvernement trouve une solution à cette situation ; soit on délocalise l'établissement pour un autre site. Je demande à la police de se ressaisir dans sa manière de lancer n'importe où les gaz lacrymogènes qui arrivent jusqu'à nos bureaux. »



Pour l’heure, les murs de ces établissements scolaires et la faculté d’Ardep Djoumal sont encerclés par les véhicules de la police GMIP (Groupe Mobile d'Intervention Rapide). En fin de compte, la solution idoine ne viendra que de la part du gouvernement, et surtout, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Car à chaque rentrée académique, il y a au moins deux à trois manifestations.