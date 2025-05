Chine : le ministre des étrangères rencontre les diplomates africains pour célébrer la Journée de l'Afrique

Ce 26 mai 2025, Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du Parti Communiste Chinois (PCC), et ministre des affaires étrangères, a eu une rencontre à Pékin avec les diplomates africains à la maison d'hôtes d'État de Diaoyutai, pour célébrer la Journée de l'Afrique, placée cette année sous le thème : « L’unité Chine-Afrique crée l’avenir ».



Plus de 50 ambassadeurs africains accrédités en Chine, dont des chargés d'affaires par intérim, le représentant de l'Union Africaine, Rahamtalla Ousman, ainsi que l'ambassadeur et plénipotentiaire de la République du Tchad en Chine, Abakr Saleh Chahaimi ont assisté à l'événement.



Martin Mpana, ambassadeur de la République du Cameroun en Chine et doyen du corps diplomatique africain, a saisi l'occasion pour remercier la Chine pour son aide désintéressée à long terme à l’Afrique dans la correction des injustices historiques, la défense de la dignité nationale et la poursuite d’un développement indépendant, avant d'indiquer que les pays africains sont profondément encouragés par la série d’initiatives mondiales et des politiques importantes envers l’Afrique proposées par le président Xi Jinping, telles que les « Dix initiatives partenaires », et ils sont confiants dans la coopération sino-africaine, et prêts à travailler ensemble pour promouvoir la construction d'une communauté sino-africaine à toute épreuve avec un avenir partagé dans la nouvelle ère.



Nyanga Jacques Jean-Luc, ambassadeur de la République du Congo Brazzaville et co-président du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), a affirmé qu’il est désormais évident aux yeux de tous, que les relations de coopération entre la Chine et l’Afrique dont le FOCAC, est devenu un label, et constituent un cas exceptionnel dans l’histoire du monde.



Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes liées à de multiples crises géopolitiques auxquelles s’ajoute une phase de guerre commerciale, le FOCAC s’impose de plus en plus comme un cadre de dialogue et de partenariat, qui sera marquée cette année par la tenue de la 4ème exposition économique et commerciale sino-africaine sous le thème : « Chine et Afrique, ensemble vers la modernisation ».



Elle offre de nombreuses opportunités qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération sino-africaine. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine, a annoncé que cette année marque le 25ème anniversaire de la création du FOCAC, et les relations sino-africaines ont connu un développement fulgurant.



Surtout depuis l'entrée dans la nouvelle ère, les deux parties ont lié de manière organique la construction conjointe de haute qualité de la « Ceinture et la Route » et des initiatives de développement mondial avec l’Agenda 2063 de l'Union africaine et les stratégies de développement des pays africains, et ont successivement mis en œuvre les « Dix plans de coopération », les « Huit actions » et les « Neuf projets » dans le cadre du FOCAC, promouvant la coopération sino-africaine.



C'est pourquoi la Chine est disposée à saisir la prochaine réunion ministérielle des coordinateurs pour la mise en œuvre des résultats du FOCAC comme une opportunité pour se ressourcer et déployer davantage d'efforts pour mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux parties, établir une référence pour la construction conjointe de haute qualité de l'initiative « la Ceinture et la Route », a-t-il souligné.



Wang Yi a également réaffirmé l'engagement de son pays à ses partenaires africains : « en regardant vers l'avenir, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, et quel que soit le développement de la Chine, la Chine fera sans relâche du renforcement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains une priorité de sa diplomatie.



La Chine et l’Afrique, en tant que plus grand pays en développement du monde et continent, avec la plus forte concentration de pays en développement, sont tous deux des membres importants du Sud global.



Plus la situation internationale devient turbulente et complexe, plus nous devons rester unis, renforcer l’unité et la coopération, nous opposer conjointement à la politique de puissance, défendre conjointement le multilatéralisme, maintenir conjointement le système international avec les Nations Unies en son cœur et promouvoir conjointement la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements », conclu-t-il.



Il convient de rappeler que la présence à cette rencontre de l'ambassadeur et plénipotentiaire de la République du Tchad en Chine, Abakar Saleh Chahaimi, traduit l'excellente relation bilatérale entre la Chine et le Tchad.