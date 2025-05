Tchad : la Croix-Rouge en concertation pour prévenir les risques fluviaux

Pour prévenir les risques liés aux changements climatiques et aux phénomènes naturels, la Croix-Rouge du Tchad a tenu ce 27 mai 2025 dans un hôtel de place, une rencontre de présentation du protocole d'action précoce pluviale aux autorités locales, aux partenaires et aux communautés dans les provinces de Mayo Kebbi-Est, Mandoul, Logone Oriental, Tandjilé, Salamat et Moyen Chari.



La vision de la rencontre était d'informer les partenaires sur le protocole d'action précoce (PAP) pluviale validé, et les activités à mettre en œuvre dans les zones d'intervention pour anticiper les risques de perte en vie humaine liés à l'effondrement des habitations, et réduire la vulnérabilité des populations exposées aux maladies hydriques et potentiellement épidémique.



Le représentant de la Croix-Rouge du Tchad, Laldjim Narcisse, a souligné que les inondations sont des faits cruciaux liés à la quantité importante d'eau dont les infrastructures hydrauliques ne sont pas à mesure de tout contenir, ajouté à cela l'imperméabilité du sol, ce qui fait que les eaux envahissent les habitations.



Face à des telles circonstances, le rôle de la Croix-Rouge est de prévenir, de répondre et de réduire les effets désastres susmentionnés.



La Croix-Rouge du Tchad, avec l'appui de ses partenaires à savoir, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, organise cette rencontre pour permettre de discuter et de partager les expériences, une occasion d'échanger, de discuter sur les expériences de son protocole d'action précoce (PAP), en vue de garantir la sécurité sociale.