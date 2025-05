Tchad : le président de la CNDH reçu en audience par son homologue du Qatar

La présidente de la CNDH du Qatar, Mme Maryam Bint Abdullah Al A- Attiya, entourée de ses collaborateurs, a reçu en audience ce mardi 27 mai 2025 à Doha, au Qatar, le président de la CNDH du Tchad, Belngar Larmé Jacques.



Les présidents des deux grandes institutions tchadienne et qatari ont échangé sur les possibilités de renforcer leurs coopérations bilatérales en exploitant notamment le rapprochement pour redynamiser les deux institutions.



L’audience s'est tenue en marge des travaux de la Conférence Internationale sur « l'intelligence artificielle et Droits de l'Homme : Opportunités risques et vision pour un meilleur futur ».



Pour cette audience, le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Belngar larmé Jacques a été accompagné par le Commissaire Dr Alabid Moustapha Albachir, président de la sous-commission Protection des Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales.