Tchad : L’ONAPE et l’Université Virtuelle du Tchad unissent leurs efforts pour l’insertion professionnelle des jeunes

Dans le souci de remédier au décalage persistant entre les formations universitaires et les exigences du marché de l’emploi, l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) poursuit son engagement en faveur d’une dynamique d’actions concertées avec les parties prenantes.



Ce jeudi 29 mai 2025, une cérémonie officielle a marqué la signature d’un accord de partenariat entre l’Université Virtuelle du Tchad (UVT), représentée par son président, Dr Mahamat Charfadine Salim, et l’ONAPE, représenté par son directeur, M. Nassouradine Abakar Kessou.



Cette coopération vise à accompagner les étudiants dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle, en leur offrant un encadrement adapté, des outils pratiques et des opportunités concrètes d’intégration dans le monde du travail à l’issue de leurs études universitaires.