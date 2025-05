Tchad : l’ONAPE et le HCR unissent leurs efforts pour l’inclusion des réfugiés et des communautés hôtes

La situation des réfugiés et des communautés hôtes demeure souvent précaire, en raison de conditions économiques difficiles et d’un accès limité aux ressources essentielles.



Dans cette optique, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) ont convenu de renforcer leur coordination et leur collaboration afin de mettre en œuvre des actions concrètes d’orientation, de formation professionnelle et d’inclusion économique en faveur des réfugiés et des populations locales des zones d’accueil.



Pour formaliser cette coopération, M. Magatte Guisse, Représentant du HCR au Tchad, et M. Nassouradine Abakar Kessou, Directeur de l’ONAPE, ont procédé à la signature d’un accord de partenariat ce jeudi 29 mai 2025 après-midi.



Cet engagement s’inscrit dans la continuité des efforts menés par l’ONAPE, sous le leadership de M. Nassouradine Abakar Kessou, pour mettre en œuvre le programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, articulé autour de 12 chantiers prioritaires et 100 actions concrètes.