FOTRAC 2025 : les femmes Tchadiennes présentent leur savoir-faire à Kyé-Ossi

Inaugurée officiellement le 23 juillet dernier par le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguele Nguele, représentant du ministre camerounais du Commerce du Cameroun, en présence du secrétaire général de ce ministère et des officiels en provenance du Gabon et de la Guinée équatoriale, la FOTRAC s’affirme d’année en année, comme un moment de grandes rencontres, d’échanges et d’expositions-ventes.



À travers plusieurs femmes leaders engagées, le Tchad, à l’instar d’autre pays de la sous-région, prend activement part à la Foire Transfrontalière Annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC), à Kyé-Ossi, (extrême sud du Cameroun), dans la zone des trois frontières (Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale). A l’occasion de la 16ème édition, la délégation tchadienne est conduite par Mme Djimet Catherine, présidente du Centre d’Insertion des Filles en Déperdition Scolaire (CIFDES).



Cette année, la République du Tchad est représentée par 21 personnes parmi lesquelles des membres de la Coopérative de Transformation et de Commercialisation des Produits Locaux (Coop TransCoProl) de Moundou. Trois jeunes font partie de cette délégation, avec trois garçons, dont le Président des enfants parlementaires du Logone Occidental Moundou, Mahamat Tebo Youness et six 6 filles.



Le Tchad présente ainsi dans ses stands des produits alimentaires bio, des cosmétiques, sacs, chaussures et des objets d’arts. Les visiteurs ont par ailleurs pu apprécier les objets présentés par Mlle Melell Milca, qui transforme les perles en bijoux, porte-clés, cauris, boucle d’oreilles, colliers, bracelets, etc.



« La présence de ses enfants à la FOTRAC, c’est d’abord la découverte de ce que les mamans font, et puis avec des enfants parlementaires du Cameroun, ils vont échanger sur les maux qui minent les enfants à travers le monde », relève Mme Djimet. Il faut dire que ces enfants parlementaires du Tchad ont entonné un poème sur le dialogue, pour condamner la maltraitance et interpeller les gouvernants sur l’application des lois et conventions ratifiées en matière de protection des enfants.



« Grâce au plaidoyer formulé par la présidente du REFAC, Mme Danielle Nlate, de Kousseri à Kyé-Ossi, la délégation tchadienne n’a connu aucune tracasserie en route. C’est le lieu de remercier les autorités camerounaises pour les efforts qui ont été accomplis en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC », se réjouit Mme Djimet Catherine.



Avec les autres femmes d’Afrique, Mme Djimet et ses soeurs partagent des expériences en ce qui concerne la transformation des produits. Cela dit, elle remercie la commune de Moundou et le président du Conseil provincial du Logone Occidental, Boukar Ali pour l’appui financier apporté en vue de la participation du Tchad à la 16ème édition de la FOTRAC.



Dans les espaces réservés aux femmes du Tchad, l’on remarque, pour s’en féliciter, les améliorations apportées dans la présentation des produits.