Douanes Camerounaises et Gabonaises : Coopération renforcée contre la fraude et la contrebande

Coopération Transfrontalière avec le Gabon

La première partie de la réunion s'est tenue à Kyé-Ossi et a rassemblé les Chefs des subdivisions, le Chef de la Brigade Commerciale de Kyé-Ossi, le Chef de la Brigade Mobile d'Ambam, le Chef de la Brigade Commerciale d'Abang Minko'o et le Chef du Poste des Douanes d'Olamze. Les objectifs étaient multiples :La séance de travail s'est ensuite déportée à la frontière, au Poste des Douanes Gabonaises de Meyo-Kyé. Les responsables des douanes camerounaises et gabonaises ont réaffirmé leur volonté de travailler de concert, sous l'encadrement de leurs hiérarchies respectives. L'objectif est de lutter plus efficacement contre les menaces sécuritaires, les courants de fraude, le blanchiment des capitaux, le terrorisme, les trafics illicites et la contrebande transfrontalière.À l'issue de cette journée marathon, des propositions concrètes ont été formulées. Leur application devrait permettre de renforcer la gestion coordonnée des frontières, d'assurer un libre cours aux activités économiques légitimes et de sécuriser l'espace économique de la région.