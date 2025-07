RCA : Le Président Touadéra reçoit l'Ambassadeur Itinérant de la RDC

L'Ambassadeur Gonda était porteur d'un message du Président de la RDC, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Les échanges ont principalement porté sur le Sommet des chefs d’État et de Gouvernement des pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). Initialement prévu à Kinshasa le 5 août prochain, ce sommet a été reporté au 3 octobre 2025.





Selon l'envoyé spécial du président congolais, ce report est dû à des contraintes d'agendas des dirigeants des États membres de la CIRGL.





L’Ambassadeur Gonda a également profité de l'occasion pour saluer l'excellence de la coopération bilatérale entre la République Centrafricaine et la RDC. Il a souligné que les enjeux majeurs de cette coopération s'étendent à plusieurs aspects, notamment la sécurité, la stabilité politique, le développement économique et la lutte contre les groupes armés.