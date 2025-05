INTERNATIONAL Abou Dhabi confirmée ville hôte des Games of the future 2025

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 29 Mai 2025



Alliant innovation de pointe et compétition d'élite, les Games of the Future transformeront Abou Dabi en épicentre du sport phygital et présenteront une fusion dynamique de l'athlétisme physique et des jeux numériques immersifs. L'événement multisports comprend une variété de disciplines phygitales révolutionnaires, dont le Phygital Football et le Phygital Shooter, ainsi que des sports technologiques et des e-sports.



Dans chaque discipline phygitale, les athlètes concourent d'abord dans une version numérique de leur sport, puis dans une version réelle de ce même sport. Les résultats finaux sont déterminés en combinant les performances des deux volets, en fusionnant le physique et le virtuel en une seule expérience compétitive.



ASPIRE, la force motrice des grands défis et des concours mondiaux de l'Advanced Technology Research Council (ATRC) d'Abou Dabi, est nommée UAE Delivery Authority. Dans ce rôle, ASPIRE dirigera l'exécution du programme d'innovation de l'événement, assurera l'alignement entre les multiples parties prenantes et coordonnera les cadres de financement avec les partenaires gouvernementaux et les sponsors.



Ethara, la principale organisation de gestion d'événements en direct de la région, sera le partenaire de l'événement et dirigera l'exécution de bout en bout, y compris les opérations sur site, la logistique et l'expérience des fans. En outre, Ethara assurera la promotion de l'événement et jouera un rôle commercial clé en obtenant des parrainages et des partenariats pour soutenir le succès de l'événement. L'Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) a été confirmé comme site officiel, offrant une scène de classe mondiale pour l'ensemble des compétitions sportives phygitales et des expériences vécues par les supporters.



« Nous sommes ravis qu'Abou Dabi accueille des milliers d'athlètes, de clubs et de supporters phygitaux pour les Games of the Future 2025 », déclare Nis Hatt, CEO de Phygital International. « Avec leur vision audacieuse du sport et de la technologie, les ÉAU sont le théâtre idéal pour cet événement révolutionnaire. Depuis les premiers Games, les sports phygitaux sont devenus un mouvement mondial, et l'édition de cette année promet d'être la plus captivante à ce jour.



Stephane Timpano, CEO d'ASPIRE déclare : « En tant qu'UAE Delivery Authority, ASPIRE est fière de contribuer à l'élaboration des Games of the Future Abu Dhabi 2025, une plateforme mondiale où convergent le sport, la technologie et l'imagination. De la mobilité alimentée par l'IA aux expériences numériques immersives, Abou Dabi est le lieu où l'innovation rencontre l'impact. Nous sommes impatients d'accueillir le monde entier à l'ADNEC en décembre pour un événement qui inspirera l'avenir du sport et de la technologie ».



Outre les compétitions d'élite, l'événement comprendra des zones d'engagement des fans en réalité virtuelle, des activations culturelles et des vitrines technologiques. L'édition inaugurale des Games of the Future a vu la participation de plus de 2 000 athlètes de plus de 100 pays, diffusée à l'échelle mondiale et attirant plus de 300 000 spectateurs et fans.



Les Games of the Future: Abu Dhabi 2025 marque un nouveau chapitre important pour le mouvement phygital, en apportant les Games à un nouveau public au Moyen-Orient, où l'ambition, l'expérimentation et les applications audacieuses de la technologie prospèrent. Grâce au mélange unique d'innovation et de dynamisme culturel d'Abou Dabi, le décor est planté pour une expérience mondiale unique en son genre.

