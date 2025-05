Tchad : Lancement de la production de farine de maïs fortifiée pour lutter contre la malnutrition

La cérémonie officielle s'est déroulée à la zone industrielle d’Amsinéné (1er arrondissement) et a été présidée par le Ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole, Keda Balla. Plusieurs membres du gouvernement, dont le Ministre de l’Élevage et de la Production Animale et la Ministre en charge de l’Action Sociale, ainsi que des représentants de l'Union Européenne, du PAM et de la FAO, étaient présents.





Un projet financé par l'Union Européenne



Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires (P2RSA), financé par l’Union Européenne. Le PAM a d'ailleurs exprimé ses remerciements à l'Union Européenne pour son soutien financier.





Le P2RSA, mis en œuvre avec l’appui technique de la FAO et du PAM, vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par une meilleure valorisation des produits agricoles nationaux. La fortification de la farine de maïs représente une innovation majeure dans le cadre de l’industrialisation du secteur agroalimentaire au Tchad.





« Cette initiative témoigne de la volonté du Gouvernement de promouvoir une transformation agro-industrielle durable, fondée sur la valorisation des ressources locales, au service du bien-être nutritionnel de nos populations », a déclaré le Ministre Keda Balla.





La fortification de la farine de maïs contribuera significativement à la réduction de la malnutrition, tout en créant des opportunités économiques pour les producteurs et les transformateurs locaux. Le Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole a réaffirmé son engagement à poursuivre la modernisation des chaînes de valeur agricoles, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, pour un Tchad plus résilient, autonome et prospère.