Tchad : le Syndicat National de Moto-Taxi sensibilise sur les tarifs du carburant à N’Djamena

Dans son allocution, le président a souligné l’importance socio-économique du métier de mototaximan, qu’il qualifie de véritable source de revenus et de stabilité pour la jeunesse. Il a rappelé que nombre de ces jeunes, souvent diplômés sans emploi, se sont tournés vers cette activité faute d’opportunités dans leur domaine de formation.



« C’est un métier qui fait vivre des familles, qui déplace les usagers à travers la ville et contribue au développement local. Mais il ne peut fonctionner sans carburant, et la fixation anarchique de son tarif pose un problème réel », a-t-il déclaré.



Le syndicat déplore que certains mototaximans fixent arbitrairement le prix du carburant auprès des clients, créant ainsi une confusion et un danger pour le public. Ibrahim Mahamat Youssouf a insisté sur la nécessité d’une réglementation claire et équitable des tarifs appliqués, afin de protéger à la fois les usagers et les professionnels du secteur.



« Il est urgent d’éduquer nos collègues sur les risques liés à la fixation illégale des tarifs. Ce comportement nuit à l’image de la profession et menace la sécurité des usagers », a-t-il ajouté.



Dans cette optique, le syndicat a pris l’initiative d’une campagne de sensibilisation ciblée impliquant les chefs de carrés, les délégués de quartiers et les responsables des zones d’activité. L’objectif est de standardiser les pratiques et de renforcer la confiance entre les mototaximans et les usagers.



Cette action marque une nouvelle étape dans la volonté du Syndicat National de Moto-Taxi d’assainir le secteur et d’améliorer les conditions de travail de ses membres tout en assurant la sécurité et la transparence pour la population.