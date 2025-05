Tabaski au Sénégal : L’Ambassade d’Israël exprime sa solidarité avec 77 moutons remis à des familles

Dakar - En prélude à la fête de la Tabaski, l’Ambassade d’Israël au Sénégal a posé un geste fort de solidarité en remettant 77 moutons à des familles démunies, en hommage au 77e anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël. Cette initiative, à la fois symbolique et humanitaire, s’inscrit dans une tradition de générosité que la représentation diplomatique israélienne perpétue depuis plusieurs années au Sénégal.



Ce don revêt une signification particulière en cette période de célébration. Il incarne les valeurs fondamentales de la Tabaski : le partage, la compassion et le respect. L’action menée par l’Ambassade témoigne de sa volonté constante d’être aux côtés du peuple sénégalais, en particulier des familles vulnérables, dans un esprit de fraternité et de paix.



S’exprimant à l’occasion de cette remise, Son Excellence l’Ambassadeur Yuval Waks a déclaré : « Notre présence ici aujourd’hui est un message. Un message d’espoir. Un message de tradition. Un message de paix. Israël continuera à tendre la main – même dans les moments difficiles – et insistera sur le dialogue, le respect mutuel et la vie partagée. »



À travers ce geste, l’Ambassade d’Israël confirme son attachement aux liens d’amitié et de coopération qui unissent Israël et le Sénégal.