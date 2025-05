Tchad : L’ONASER organise une Journée d’échange sur la sécurité routière

Placée sous le thème « Sécurisons les déplacements à pied et à vélo », cette édition met en lumière les usagers les plus vulnérables : les piétons et les cyclistes. Dans son allocution, la Directrice générale des Transports de surface a souligné que la marche constitue un moyen de déplacement essentiel pour de nombreux Tchadiens, en particulier dans les zones peu ou mal desservies par les transports motorisés. Elle a appelé à une sécurisation accrue des trajets pour ces catégories d’usagers, souvent confrontées à de graves dangers sur les routes.



Les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé sont alarmantes : plus de 1,3 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la route à travers le monde. Le Tchad n’est pas épargné. Parmi les drames récents, on retient la collision sur l’axe Ngoura-Massaguet, qui a coûté la vie à 13 personnes, ainsi que l’accident tragique survenu près de Rikrik, ayant entraîné la mort de 12 étudiants.



Face à cette situation, les autorités tchadiennes, sous l’impulsion du Président Mahamat Idriss Deby Itno, ont engagé plusieurs initiatives pour enrayer cette spirale. Parmi elles, l’opération « Côte de peinture », destinée à renforcer la visibilité des passages piétons, et des campagnes de sensibilisation ciblées aux abords des écoles, hôpitaux et marchés.