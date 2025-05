Tchad : La Mairie de Moundou lance une vaste opération de curage des caniveaux

L'opération est organisée en partenariat avec le groupement Lonodji et l'ONG Initiative Développement, sous le haut patronage du Maire de la ville de Moundou, Djekaoussem Elon Bondo. La cérémonie de lancement a été présidée par le Maire adjoint, Dionkey Hubert, en présence du secrétaire Général, des secrétaires de séance, des délégués d'arrondissement, des chefs de quartiers et des chefs de service.





Plusieurs organisations de base, dont l'association des conducteurs de mototaxis et divers groupements, sont activement impliquées dans cette activité. L'ensemble de cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet PLIM2, dédié à la lutte contre les inondations à Moundou.







Un exemple de coopération réussie



Cette activité est réalisée grâce au financement de l'Agence Française de Développement (AFD), avec l'organisation technique assurée par la direction technique de la Mairie.





L'Ambassade de France au Tchad a salué cette initiative ce 28 mai 2025, déclarant : « Sincères félicitations et encouragements à M. le Maire et la mairie, au groupement Lonodji, à l'ONG Initiative Développement, aux conducteurs de mototaxis et à tous ceux qui prennent part à cette opération dans le cadre du projet PLIM de lutte contre les inondations : un bel exemple de coopération gagnant-gagnant entre l'Agence Française de Développement et l'Ambassade de France, les institutions tchadiennes centrales et décentralisées, et la société civile, pour le bien de tous les habitants de Moundou. On continue ensemble ! ».