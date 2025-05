Chine : le Centre Huiai d'appui aux personnes à mobilité réduite, au cœur de thérapie par intelligence artificielle

Au niveau provincial en Chine, le Centre de service Huiai et d'appui aux personnes handicapées de Pékin, est au plus haut degré de spécialisation et d’exhaustivité pour les personnes à mobilité réduite.



Il fournit plus de 10 services de démonstration professionnels tels que : la réadaptation professionnelle, les soins de courte durée, la réadaptation des enfants, la réadaptation des adultes, la formation à l’emploi, la réhabilitation artistique, le visionnage intégré de films, l’exposition et l’échange, etc., aux personnes handicapées de tous âges dans la ville, et a servi plus de 160 000 personnes handicapées au cours des trois dernières années.



Dans ce Centre, l'intelligence artificielle est largement mise à contribution. Pour aider les aveugles à marcher seuls, en plus du pavage des routes aveugles, un système d’information de navigation intérieure pour aveugles a été installé, qui peut fournir des services de navigation vocale aux malvoyants, grâce à une utilisation facile des téléphones portables.



Mais aussi un chien-guide électronique qui se caractérise par l’utilisation de la technologie de perception composite du réseau neuronal voxel 3D multimodal, de la technologie de régulation et de contrôle intégrée intérieure et extérieure et de la technologie EVS, pour fournir une navigation visuelle pure et atteindre une navigation cartographique prédéfinie nulle et l’évitement d’obstacles.



Le chien guide a pour mission aussi, de fournir de la compagnie dans la vie quotidienne, un soutien émotionnel, une planification de chemin, une navigation autonome, un suivi des routes aveugles, un évitement intelligent des obstacles et une interaction vocale pour les malvoyants dans les environnements intérieurs et extérieurs connus.



Les malvoyants peuvent produire une expérience révolutionnaire à l’aide de la haute technologie, et grâce à divers moyens d’intelligence artificielle, les malvoyants peuvent compenser le manque de vision, de sorte qu’ils peuvent mener la même vie sans obstacles que les personnes aux yeux brillants, en utilisant des équipements de guidage intelligent telle que la canne de store intelligente + lunettes de guidage, mais aussi des algorithmes de guidage intelligents basés sur l’IA + et " Beidou + 5G ", combinés à des capteurs de haute précision et à un traitement de fusion de vision industrielle, pour assurer la sécurité et la fluidité des déplacements des personnes malvoyantes dans des scénarios complexes.



Le Centre offre également une éducation de transition précoce et primaire aux enfants handicapés mentaux et autistes. Ses enseignants, apportent un soutien aux enfants par le biais d’interventions comportementales, d’autonomisation psychologique et de formation à la communication.



Dans le domaine de la réadaptation artistique, les enfants handicapés peuvent améliorer leur qualité globale et développer leur potentiel grâce à la peinture, à la musique vocale, à la musique instrumentale et à la danse. Il est important de rappeler qu'avec une superficie de 33 200 mètres carrés et un total de 24 étages, et mis en service en décembre 2021, le Centre a fourni des services de réadaptation à plus de 4 000 enfants, aidé plus de 200 enfants à mettre en œuvre une éducation intégrée, et aidé plus de 100 jeunes handicapés à entrer dans la société pour obtenir un emploi intégré.



Le gouvernement chinois verse une subvention de réadaptation pouvant atteindre 3 600 de dollars par mois aux enfants qui reçoivent des services de réadaptation.