Tchad : Le PNUD s'engage pour la stabilisation et le développement du Lac

Parallèlement, à Ngorerom, 350 femmes de six coopératives ont reçu des semences, des pompes à eau, des arrosoirs et du matériel de clôture pour leurs fermes, grâce au soutien du Royaume-Uni (UK in Chad). Cette aide cruciale vise à rétablir les moyens de subsistance et à renforcer la résilience des femmes et des jeunes déplacés de la région.