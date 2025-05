Tchad - Réhabilitation de la route Am-Timan – Aboudeïa : Le Délégué Général inspecte l’avancement des travaux

Chaque année, la province du Salamat se retrouve isolée durant la saison des pluies, conséquence des crues du fleuve Bahr-Azoum. Pour pallier cet enclavement récurrent, des actions ont été mises en œuvre afin d’apporter une solution durable. La Société de Coopération pour la Construction et le Commerce (S3C) est chargée de la réalisation des ouvrages hydrauliques et des ouvrages d'art sur cet axe de 137 km, reliant Am-Timan à Aboudeïa.



Les travaux, lancés en février dernier, ont été concentrés sur une zone critique de 4 km, où plusieurs dalots doivent être construits pour empêcher l’interruption de la route pendant la saison des pluies. Après avoir inspecté le chantier, le Délégué Général a présidé une réunion avec les responsables techniques de l’entreprise.



Selon le Directeur des travaux, Mohamad Mouaïlami, le délai initialement fixé à fin mai 2025 n’a pas pu être respecté en raison de contraintes indépendantes de la volonté des responsables du projet. Toutefois, il reste optimiste et assure que les six dalots en cours de réalisation seront achevés d’ici fin juin, garantissant ainsi la praticabilité de la route cette année.



Le Délégué Général a aussi indiqué que le constat sur l’avancement des travaux n’est pas totalement conforme aux attentes. Cependant, il reste confiant, affirmant que l’équipe technique est déterminée à redoubler d’efforts afin de respecter les délais. Il a profité de cette visite pour donner des instructions précises à l’équipe de contrôle, veillant à ce que les travaux soient réalisés dans le respect des normes et règles de l’art.