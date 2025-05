Le président tchadien a reçu l'ancien président centrafricain Bozizé

Dans le cadre des efforts de préservation et de consolidation de la paix au Tchad et en Centrafrique, conjointement déployés par les autorités tchadiennes et centrafricaines, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l’État a accordé une audience à l’ancien Président centrafricain, François Bozizé, ce 28 mai 2025, à Bissau, la capitale de la Guinée Bissau, à la demande de ce dernier, informe la Présidence du Tchad.



Cette rencontre qui s’est tenue en marge de la visite d’État qu’effectue le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, en Guinée Bissau, s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges que déploie le Marechal, en concertation avec son homologue centrafricain, en vue de la consolidation de la concorde et de la paix dans ce pays voisin et frère.



L’ancien Président centrafricain, François Bozizé, tout en félicitant le Maréchal pour son pilotage exemplaire de la Transition Tchadienne, a saisi l’occasion pour partager avec le Chef de l’État, son point de vue et l’approche qu’il juge adéquate en vue de parvenir à une paix durable et inclusive dans son pays.



Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, fort de son expérience sur les questions de paix, de dialogue, de réconciliation et d’inclusion a insisté auprès de l’ancien Président François Bozizé sur l’impératif de s’inscrire dans une logique sincère de dialogue et de recherche de la paix pour laquelle aucun sacrifice n’est de trop. Le Chef de l’État a souligné que la recherche de la paix doit d’abord prendre ses racines dans les cœurs et la ferme volonté des centrafricains eux-mêmes.



Enfin, le Chef de l’État a marqué sa disponibilité et sa volonté à accompagner tous les efforts susceptibles de rapprocher les frères et sœurs centrafricains et de concourir à la réconciliation et à la stabilité en République sœur centrafricaine et dans toute la sous-région.