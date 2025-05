Tchad : Avenir de la Tchiré poursuivi pour injure publique et diffamation contre Saleh Kebzabo

L'audition du directeur de publication du journal Abba Garde, Avenir de la Tchiré, initialement prévu lundi, a finalement eu lieu ce mardi 27 février 2025, à la coordination de la Police judiciaire.



Le journaliste et directeur de publication de ce journal avait été convoqué à la suite d’une plainte déposée par le Médiateur de la République, Saleh Kezabo, qui l’accuse d’injures publiques et de diffamation. Cette affaire trouve son origine dans un direct réalisé par le 22 avril 2025, dans lequel il avait dit que le Médiateur de la République s’appelait « Daniel » et de confession chrétienne, avant de se convertir en islam.



Ce que dément formellement l’intéresse qui était né d’une famille musulmane et qu’il n’avait jamais eu le nom « Daniel ». Dans son intervention du 22 avril, Avenir Moussaye de la Tchiré avait accusé Saleh Kebzabo d’avoir construit sur une réserve de l’Etat. Ce qui est formellement démenti par les proches de Kebzabo qui affirment détenir tous les papiers de sa maison prouvant le contraire.



Moussa Avenir de la Tchiré avait également accusé Saleh Kebzabo d’être âgé de 93 ans et que Saleh aurait modifié son âge. L’intéressé demande également de preuves sur cet aspect. Avenir Moussaye de la Tchiré est poursuivi pour avoir fait une retransmission en direct où il avait tenu ces propos, mais non pas publiés dans son journal.



Après avoir répondu aux questions des autorités compétentes, Avenir Moussaye de la Tchiré est rentré chez lui dans l’attente d’une éventuelle nouvelle convocation.



Ces trois éléments précités, à savoir l’âge, la construction sur une réserve d’Etat et le changement de nom évoqués dans la retransmission en direct sur les réseaux sociaux qui ont conduit Saleh Kebzabo, à porter plainte contre Avenir de la Tchiré, selon les informations recueillies par Alwihda Info auprès de la Police judiciaire et du proche de Saleh Kezabo.