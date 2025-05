Tchad : célibat prolongé, pourquoi après 30 ans beaucoup des femmes ne sont pas en couple ?

Bien que plusieurs facteurs expliquent le célibat prolongé chez certaines femmes. Elles sont perçues négativement dans notre société. Est-il un choix ou une obligation sociale de rester célibataire à un âge avancé ?



Dans de nombreuses cultures africaines et particulièrement au Tchad, le mariage est considéré comme une étape d'une vie réussie ancrée dans les mœurs. L'objectif d'une vie est de se marier, avoir des enfants et vivre en harmonie avec son partenaire en vue d’un épanouissement. Toutefois, le célibat chez les femmes à plus de 30 ans demeure un sujet controversé.



Selon Armand Golmadji, « le célibat des femmes est la conséquence du chômage des hommes en âge de se marier dans les grandes villes. Ces jeunes femmes veulent se marier à un homme financièrement stable », a-t-il évoqué. Contrairement à Samuel, responsable d’Eglise, il pointe du doigt les hommes : « beaucoup des jeunes aujourd'hui ont peur de se marier. Aucune femme ne choisit de rester célibataire », a-t-il précisé.



Cependant, pour Aïcha, femme de quatre filles, « le phénomène est préoccupant, il ne faut pas chercher à savoir ce qui empêche les femmes célibataires à plus de 30 ans. Mais plutôt, créer un débat qui encourage les jeunes à se marier. C'est aussi le rôle des journalistes », a-t-elle évoquée.



Bien qu'au Tchad, ce phénomène social n'a pas fait sujet de réflexion, ni d'étude, selon une analyse documentée, le célibat prolongé des femmes âgées de 30 à 45 ans, est fortement associé au niveau d’instruction élevé, de vie aisée, ainsi qu’à une sexualité et une maternité prénuptiales.



Cela est généralement vécu majoritairement pour les femmes chrétiennes, pour la simple raison que la polygamie n'est pas encouragée dans ce milieu. Toutefois, les autorités doivent se pencher sur ce phénomène social, afin de mettre sur pied une politique sociale pour encourager le mariage.