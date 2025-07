Tchad : vacances, les enfants doivent-ils passer tout leur temps devant la télévision ?

La période des vacances scolaires est un moment de repos bien mérité pour les élèves, après neuf mois passés sur les bancs de l’école.



Chacun cherche à en profiter, mais une question se pose : faut-il passer tout ce temps libre uniquement devant l’écran de télévision ? Se distraire n’est certes pas un mal, mais y consacrer tout son temps est une exagération, selon certains parents. « Au-delà de la distraction, il faut apprendre aux enfants à effectuer certaines tâches, afin qu’ils comprennent que les vacances ne doivent pas se résumer à regarder la télévision », explique Marceline.



D’autres parents estiment qu’il est préférable d’envoyer les enfants en vacances dans les provinces ou au village, pour qu’ils passent du temps avec les membres de la famille. Cela leur permettrait de mieux connaître les valeurs culturelles.



« Il faut faire découvrir aux enfants leur identité culturelle. Certains ne savent même pas parler leur langue maternelle. C’est l’occasion pour eux de renouer avec la famille et d’en apprendre davantage », suggère Badjolbé, père de quatre enfants.



Selon Mme Tokary Virginie, enseignante, « les vacances doivent permettre aux enfants d’apprendre autre chose en dehors de l’école. Malheureusement, certains parents les laissent à la merci de la télévision, pensant que la présence d’une ménagère ou d’un blanchisseur suffit. Ils préfèrent utiliser leur temps ou leur argent à d’autres tâches, oubliant que les enfants grandissent et doivent aussi apprendre à être responsables. »



Il est donc important de reconnaître que les vacances offrent plusieurs opportunités à saisir. Les parents ont la responsabilité d’enseigner à leurs enfants la diversité des métiers et des compétences utiles, surtout dans un contexte où l’école ne garantit pas toujours un emploi.



« Il est essentiel de leur transmettre des compétences pratiques, même s’ils sont encore à l’école », souligne Nicolas, qui témoigne : « Je suis menuisier, et pendant les vacances, j’emmène mes enfants à l’atelier pour leur apprendre les bases du métier. » Même si les vacances sont destinées au repos, les exposer en permanence à la télévision n’est pas la meilleure option.



Aujourd’hui, la technologie prend le pas sur l’éducation et les valeurs culturelles. Les parents doivent donc transmettre à leurs enfants les valeurs qui reflètent l’identité de la société dans laquelle ils vivent.