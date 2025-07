Tchad : au Batha, le délégué général du gouvernement mobilise contre les conflits intercommunautaires

Ce lundi 14 juillet 2025, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, a présidé une réunion de haut niveau à Ati, rassemblant les autorités administratives, militaires et traditionnelles.



Cette rencontre visait à renforcer les mécanismes de prévention des conflits intercommunautaires dans la région.



Prenant la parole, le général de division Ahmat Goukouni Mourali a insisté sur la nécessité d’une synergie entre les différents acteurs locaux. Il a particulièrement interpellé les chefs traditionnels sur leur rôle central dans la préservation de la paix, les mettant en garde contre toute instrumentalisation de leur autorité à des fins personnelles.



En prônant la concertation, la responsabilité partagée et le respect de l’autorité de l’État, cette rencontre s’inscrit dans une nouvelle approche de gestion des tensions communautaires dans le Batha. Le message est clair : seule une action collective permettra de préserver la stabilité et la cohésion sociale dans la province.