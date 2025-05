Tchad : un appel d'urgence humanitaire aux frontières tchado-soudanaises est lancé

A l'occasion de la réunion de haut niveau concernant la situation des réfugiés, Mme la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a lancé un appel d'urgence aux partenaires et au gouvernement par rapport à la relocalisation des réfugiés soudanais ce 27 mai 2025, au ministère des Affaires étrangères.



Du point de vue de la situation causée par un conflit armé entre les forces armées soudanaises (FAS) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), les personnes en déplacement cherchent un endroit pour leur survie et sécurité.



A cette occasion, Mme Zara Mahamat Issa ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a affirmé que sous le leadership du gouvernement, plus 500 000 réfugiés ont été relocalisés vers le site aménagé et les anciens sites pour leur protection, sécurité et dignité.



D'après elle, pour une relocalisation visée, il faut : éloigner les réfugiés des zones frontalières pour une protection et sécurité ; promouvoir une meilleure cohabitation pacifique entre les réfugiés et la population locale ; assurer un accès à des services de base de qualité dans les sites aménagés ; réduire la pression économique, environnement et sociale au niveau des points frontières d'Adre, d'Ademour, de Tine, de Kulbus et Birak.



Elle a indiqué que c'est ici le lieu de lancer un appel à l'ensemble de la communauté internationale, pour solliciter une fois de plus leur appui financier pour couvrir les besoins logistiques (abris, transport, assistance alimentaire, eau, soin etc.), enfin de garantir la réussite du plan de cette relocalisation.



Il faut dire que les ressources naturelles locales, déjà fragiles sont aujourd'hui soumis à une double pression : celle de la survie immédiate des populations déplacées, et de chercher de ressources aux réfugiés pour survivre au choc climatique.