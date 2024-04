Maranatha Tchad conclut sa convocation prophétique avec des appels à la justice et la paix

L'événement a réuni des chantres, des ministres de Dieu, des pasteurs et des prédicateurs provenant du Tchad ainsi que de la Belgique, de la RDC, du Bénin, et de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal était de prier pour l'avenir du Tchad, d'encourager la pratique de la justice et de rappeler la volonté divine aux hautes autorités et au peuple tchadien.



Selon Bishop Dr Sitack Yombatina Beni, l'hôte de l'événement, le thème choisi est en lui-même une invocation, et les résultats attendus de ces trois jours de prière intense sont significatifs.



Les recommandations issues de la conférence incluent l'appel aux autorités tchadiennes à promouvoir les valeurs de justice et à instituer une journée nationale dédiée à la justice, à l'équité, à la paix et au progrès en République du Tchad.