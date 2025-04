TCHAD Mayo Kebbi Ouest : Le CRAJ-MKO dénonce l'abandon de la région par le gouvernement et ses cadres

Alwihda Info | Par Temandang gontran - 5 Avril 2025



Le 04 avril 2025, le Cercle de Réflexion et d’Action des Jeunes du Mayo-Kebbi Ouest (CRAJ-MKO) a organisé un point de presse au sein de la radio FM Liberté dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Cette rencontre visait à dénoncer l'inaction et le mépris dont semble faire preuve le gouvernement envers les habitants du Mayo-Kebbi Ouest, suite au tragique effondrement d’un mur de salle de classe à l’École des Grands Travaux Hydrauliques (EGTH) de Pala, qui a coûté la vie à 5 élèves et blessé plusieurs autres le 03 avril.



M. Gombo Breye Houzibe, coordonnateur de CRAJ-MKO, a exprimé son indignation face à la négligence des autorités locales. Il a soulevé des questions cruciales sur les raisons pour lesquelles la première province productrice de ciment au Tchad se retrouve avec des infrastructures scolaires précaires. Il a déclaré : « Comment comprendre que la première province productrice de ciment du pays peut se trouver avec des écoles en matériaux précaires ? Pourquoi tant de négligence ? »

Il a également interpellé les cadres issus de la province sur leur responsabilité dans cette tragédie, exigeant que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves. Le CRAJ-MKO réclame plusieurs actions immédiates, notamment : La localisation des responsabilités et l’ouverture d’une enquête sur le drame.

La prise en charge totale et appropriée des blessés, ainsi que leur indemnisation.

L’implication active des cadres de la province dans les actions d’urgence, y compris l’évacuation des cas graves vers des hôpitaux équipés.

L’envoi de médicaments et d’aides pour les blessés légers.

L’élaboration d’un plan de réhabilitation et de construction d’infrastructures scolaires répondant aux besoins démographiques.

L’organisation d’un deuil national en hommage aux jeunes victimes de cette tragédie. M. Houzibe a également évoqué les défis persistants auxquels font face les paysans du Mayo-Kebbi Ouest, notamment le phénomène d’enlèvement contre rançon qui dure depuis plus de 20 ans. Il a appelé à une prise de conscience collective parmi les filles et fils de la région : « Ce drame vient nous rappeler qu’il faut s’unir pour agir ensemble. »

