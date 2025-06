Audience : le représentant du CESCE en Amérique du Nord reçu par l’ambassadrice Léonie Kitoko Gata Ngoulou

L’ambassadrice du Tchad aux Etats-Unis, Son Excellence Léonie Kitoko Gata Ngoulou a reçu en audience, le 05 juin dernier dans son bureau à Washington DC, le point focal et représentant permanent du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) de la République du Tchad en Amérique du Nord, avec résidence à. New York, Olivier Noudjalbaye Dedingar.



Au cours de cet entretien qui a duré 45 minutes, les deux personnalités ont abordé des sujets majeurs d’actualité, et d’intérêt public, tels que la mission statutaire et stratégique du point focal/représentant du CESCE dans sa juridiction de compétence, la coopération bilatérale Tchad-USA, la coopération multilatérale Tchad-Nations Unies et Tchad-FMI-Banque mondiale, le recrutement des cadres et des jeunes tchadiens dans les Organisations Internationales, l’image du Tchad et du président de la République le Maréchal Mahamat Deby Itno, et le nouveau Plan National de Développement intitulé « Tchad Connexion 2030 ».



Par ailleurs, la contribution de la diaspora tchadienne à la réalisation dudit plan, la désignation du chef de la communauté tchadienne des Etats-Unis, étaient au menu des échanges entre l’ambassadrice Léonie Kitoko Gata Ngoulou et le point focal/représentant du CESCE, Olivier Noudjalbaye Dedingar.



La décision réciproque des autorités américaines et tchadiennes de suspendre la délivrance de visas aux ressortissants des deux pays (Tchad et Etats-Unis) et son impact sur le plan diplomatique, économique, social, culturel et éducatif, ont également fait l’objet de l’entretien entre les deux représentants officiels de la République du Tchad au Pays de l’Oncle Sam.



A cet effet, les deux interlocuteurs ont convenu de la nécessité d’un dialogue permanent et constructif entre les deux parties, en vue d’un dénouement heureux et rapide de cette crise diplomatique, dans l’intérêt supérieur du Tchad et des Etats-Unis.



Au terme de l’audience, la patronne de la diplomatie tchadienne aux Etats-Unis, s’est engagée à soutenir le représentant du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental de la République du Tchad en Amérique du Nord, pour la réussite de sa nouvelle mission diplomatique, patriotique, institutionnelle et de mobilisation des partenaires techniques et financiers en vue du rayonnement du Tchad à l’échelle internationale, et dans l’intérêt supérieur du peuple tchadien.